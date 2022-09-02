ВВС: Украина расширит контрнаступление на Юге 3 2.09.2022, 17:30

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Планы российского командования ВСУ уже нивелировали.

ВСУ с 29 августа запустили процесс контрнаступления в тех районах Юга Украины, которые на данный момент захвачены российскими агрессорами. Украинские военнослужащие наверняка попытаются перехватить инициативу у врагов до наступления холодов. Такой прогноз в своем новом материале озвучил корреспондент BBC Квентин Соммервиль.

По его мнению, фундамент для контрнаступления ВСУ заложит мощное оружие, которое передали западные союзники ‒ в первую очередь гаубицы модели M777 и РСЗО HIMARS. С их помощью уже пару месяцев украинские бойцы успешно уничтожают склады боеприпасов и командные пункты оккупантов за десятки и сотни километров от линии фронта.

«Лето заканчивается, боевые условия будут ухудшаться. Придут глубокие снега зимы, угрожающие заморозить боевые действия на месте. Но пока что в воздухе витает что-то еще, ожидание того, что после нескольких месяцев застоя Украина может снова нанести ответный удар», – пишет Соммервиль.

При этом он считает, что планы российского командования (в первую очередь ‒ амбиции диктатора Путина) по стопроцентной оккупации Донецкой области, ВСУ уже нивелировали.

Более того, по данным источников Соммервилля среди украинских военнослужащих, в последнее время оккупанты наступают несколько меньшими силами. Однако они по-прежнему преобладают в ВСУ в плане личного состава. Если при боях в Северодонецке соотношение было 7 русских к 1 украинцу, то, по предварительным расчетами, это соотношение снизилось до 3 к 1.

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