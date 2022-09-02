В Беларуси массово увольняются врачи 2.09.2022, 17:58

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Работать в системе стало чрезвычайно сложно.

Официальная статистика фактически не показывает ситуации с кадрами в медицинской отрасли. Последние данные, которые опубликовало Министерство здравоохранения, доступны только за 2019 год. О том, что проблема существует, свидетельствуют тысячи вакансий для медперсонала по всей стране. Врачи в разговоре с «Белсатом» говорят, что работать в системе стало чрезвычайно сложно. Одни уходят, другие вынуждены оставаться, так как альтернативы нет.

Собеседник «Белсата» – бывший фельдшер, работавший в больнице до начала 2022 года. Мужчина говорит, что работать в медицине стало просто невозможно. Во время первых волн коронавирусной болезни еще существовали надбавки за работу. Но и тогда руководители медучреждений старались уменьшить дополнительные платежи.

«Я работал во время второй волны коронавируса. И если, например, зарплата была 700 рублей, то ковидные могли начислить примерно 500-600 рублей, но оплачивался далеко не весь объем работы. У главных врачей была негласная граница, больше которой не платили. Вот было у меня, к примеру, 100 часов контакта с инфицированными, но платили только за 50 часов», – рассказывает фельдшер.

Теперь же, говорит он, надбавок вообще нет. Когда в этом году коронавирус отступил, министр здравоохранения решил отменить надбавки и якобы повысил зарплату. Медик обращает внимание, что во время каждой новой волны пандемии в Беларуси врачам платили хуже и меньше. В результате многие начали увольняться, к этому также добавились политические увольнения.

«Сейчас в медицине остались идейные. Зарплаты якобы немного выросли, но работа тяжелая и часто неблагодарная. Некоторое время назад люди активно увольнялись, так как было куда пойти работать. Сейчас у многих есть желание уйти, но уходить попросту некуда», – говорит он.

Фельдшер отмечает, что среди его бывших коллег женщины, которые ушли в декретный отпуск, вряд ли вернутся в поликлиники.

«С новыми решениями и приказами работать просто невозможно. Есть очень много примеров людей, которые в медицине на своем месте, но в таких условиях бросают все», – говорит медик.

При этом он говорит, что не все могут устроиться за границей – долгая и сложная нострификация, необходимо хорошо знать язык. По мнению собеседника, по материально-технической базе медицина в нашей стране отстает от Польши на 20 лет.

Скрытая официальная статистика

Официальная статистика дает сведения о ситуации с кадрами в медицине довольно ограниченно. Минздрав вообще перестал публиковать данные с 2019 года. Из цифр Белстата очевидно, что с 2020 года, когда в стране начался острый политический кризис, количество медиков начало сокращаться, а до того ежегодно был прирост. Так, например, в 2018 году практикующих врачей насчитывалось почти 42,5 тысячи, через год эта цифра выросла до 42,9 тысяч, а в 2020 году была более 43 тысяч. Но уже в 2021-м вернулась на уровень в 42,9 тысячи.

При этом количество вакансий для медиков в стране растет. В государственной службе занятости на конец августа существует 3836 вакансий для врачей, 3383 вакансии медсестры, 1321 вакансия фельдшера и 2161 – санитара.

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