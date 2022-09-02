Россию попросили на выход с европейского рынка алюминия 2 2.09.2022, 18:28

Европейские компании отказываются использовать российский металл.

Будучи одним из крупнейших в мире производителей алюминия с ежегодным экспортом больше 3 миллионов тонн, Россия, похоже, теряет свой главный рынок сбыта, пишет Finanz.

В Европе, куда до войны уходило 40% российского алюминия, начинается сезон заключения контрактов на 2023 год, и ведущие покупатели сторонятся российского металла, хотя он не попал под санкции ЕС, в отличие от угля, древесины и нефти.

Один из крупнейших потребителей алюминия, компания Novelis, подразделение индийской Hindalco Industries, отказалась использовать российский металл для снабжения своих европейских заводов

Как сообщает Bloomberg, компания провела первый закупочный тендер с поставками в 2023 году и в его условиях указала, что не будет принимать алюминий российского происхождения.

Novelis, как правило, задает «тон» рынку, и за ней могут последовать и другие покупатели, пишет Bloomberg.

В отличие от нефти, направить «лишний» алюминий на Восток едва ли возможно: Китай сам является крупнейшим в мире производителем с объемами в 10 раз больше российских (36 млн тонн в год).

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