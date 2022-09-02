Визовые центры Эстонии временно приостанавливают прием документов в Беларуси 2.09.2022, 19:15

Белорусам становится все сложнее получить визу.

С 1 сентября визовые центры Эстонии в Беларуси временно не принимают документы. Когда возобновится прием, не сообщается, пишет nashaniva.com.

Далее планируется, что подаваться на визу в Эстонию, Финляндию и Швецию можно будет в центрах в Полоцке и Бобруйске. Но дату открытия пока не называют.

Сервисный сбор за каждое заявление будет составлять 16.40 евро (включая налог на добавленную стоимость).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».