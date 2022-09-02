В Барановичах задержали руководство авиационного завода 4 2.09.2022, 19:37

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Вероятно, по подозрению в коррупции.

В Барановичах в середине июня задержали руководство 558-го авиационного ремонтного завода. Об этом «Зеркалу» в разное время сообщили не связанные между собой источники, а после информацию подтвердили и сотрудники предприятия.

По словам источников, руководство авиационного завода в Барановичах задержали еще в середине июня. Точную причину они не знают, но предполагают, что скорее всего обвинение связано с коррупцией и уклонением от уплаты налогов.

— У іх знайшлі велізарныя сумы. Магчыма, гэта не звязана з палітыкай, але цягам некалькі месяцаў да затрымання кадэбэшнікі выклікалі на допыты, праслухоўвалі тэлефоны, шукалі, хто можа дасылаць фота самалётаў, якія ляталі ў бок Украіны. А як вынік — некалькі чалавек сядзяць. Вядома, што дапытвалі нават тых, хто звольніўся раней, — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Как уточнили несколько сотрудников предприятия, задержаны бывший директор завода Павел Пинигин и его заместитель Вячеслав Иванчуков. Кроме них, вероятно, по делу проходят и задержаны еще минимум трое сотрудников завода.

Известно, что Павлу Пинигину 60 лет, он родился в Барановичах. Закончил Харьковское высшее военное авиационно-инженерное училище. Больше 30 лет посвятил Барановичскому заводу: туда мужчина пришел еще в 1991 году. За это время Пинигин получил еще одно образование, но уже в области международных отношений, закончив Академию управления при Лукашенко. Постепенно поднимался по карьерной лестнице и в 2015 году возглавил авиационно-ремонтный завод в Барановичах. На сайте завода имени Пинигина уже нет. Там указано, что предприятие возглавляет Андрей Тучин, исполняющий обязанности директора.

Про Вячеслава Иванчукова известно меньше. Ему 58 лет, он женат. Иванчуков также закончил Харьковское авиационно-инженерное училище, выпустился в 1986 году.

В каком статусе сейчас находятся эти люди и какие обвинения им предъявили, неизвестно. Информации о развитии уголовного дела у сотрудников нет.

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