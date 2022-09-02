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Генштаб ВСУ: В Херсоне и Энергодаре ликвидирована почти рота оккупантов

  • 2.09.2022, 21:37
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Генштаб ВСУ: В Херсоне и Энергодаре ликвидирована почти рота оккупантов

Контрнаступление украинских военных на юге успешно продолжается.

Российские захватчики из-за успешных действий украинских Вооруженных сил потеряли на юге Украины в пятницу, 2 сентября, до роты российских военных. Такое большое количество личного состава противника было уничтожено в районе Херсона и Энергодара.

Об этом сообщается в Генштабе Вооруженных сил Украины.

- Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами украинских войск уничтожено 3 артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и до роты личного состава, – говорится в сообщении.

Оккупанты пытались спасти своих раненых и отвезли их в больницу, однако большинство из них всё равно умерли.

- Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области. Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов умерли от полученных ранений, – отметили в Генштабе ВСУ.

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