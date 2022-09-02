В Евросоюзе резко высказались об остановке «Северного потока»
- 2.09.2022, 22:47
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По словам спикера Еврокомиссии, «Газпром» закрывает газопровод под лживым предлогом.
Российская компания «Газпром» остановила газопровод «Северный поток» под лживым предлогом, говорится в заявлении спикера Еврокомиссии Эрика Мамера в Twitter.
- Объявление Газпрома сегодня днем о том, что он вновь закрывает «Северный поток-1» под обманным предлогом, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты, - написал он.