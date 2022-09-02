В Евросоюзе резко высказались об остановке «Северного потока» 2.09.2022, 22:47

2,044

По словам спикера Еврокомиссии, «Газпром» закрывает газопровод под лживым предлогом.

Российская компания «Газпром» остановила газопровод «Северный поток» под лживым предлогом, говорится в заявлении спикера Еврокомиссии Эрика Мамера в Twitter.

- Объявление Газпрома сегодня днем о том, что он вновь закрывает «Северный поток-1» под обманным предлогом, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты, - написал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».