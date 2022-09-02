Взрывы на Херсонщине: ВСУ успешно бьют по вражеским целям 1 2.09.2022, 23:22

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В Новой Каховке, Олешках и Казацком сообщают о новых «прилетах».

Вооруженные силы Украины бьют оккупантов на юге страны. Сообщения о взрывах поступают из Новой Каховки, Олешек и Казацкого. Местные телеграм-каналы уже публикуют видео с последствиями ударов по оккупантах, сообщает 24tv.ua.

По данным местных телеграм-каналов в Казацком могло быть попадание по боекомплекту врага. В сети появились кадры взрывов. Также там сработала сирена.

Также взрывы прогремели во временно оккупированной Новой Каховке. Над городом поднялось облако черного дыма.

Во временно оккупированных Олешках тоже неспокойно. Там тоже «что-то произошло» и раздаются взрывы.

На временно оккупированных территориях ежедневно взрываются вражеские объекты. 2 сентября не стало исключением. Во время очередного «хлопка» в Херсоне раздались взрывы в казарме оккупантов. Херсонский активист Владимир Молчанов сообщил, что оккупанты находились в здании Херсонского юридического института от Харьковского университета внутренних дел.

В помещении находились около 200 оккупантов, около 50 из них ранены. Среди них могли быть и кадыровцы. Число погибших пока неизвестно.

Следует отметить, что на первом этаже институт жили агенты ФСБ.

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