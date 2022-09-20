Марионетки Кремля из псевдореспублик объявили «референдумы» о присоединении к РФ

Марионетки Кремля из псевдореспублик объявили «референдумы» о присоединении к РФ4
- 20.09.2022, 14:59
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Путин боится поражения на поле боя.
Марионетки Кремля в оккупированных областях Украины объявили «референдумы» о присоединении к РФ.
Так называемые референдумы пройдут одновременно в самопровозглашенных «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях
На оккупированных территориях Украины — в Запорожской и Херсонской областях — а также в самопровозглашенной «ДНР» «референдумы» пройдут 23 — 27 сентября.
В эти же дни состоится референдум в самопровозглашенной «ЛНР».
В офисе президента Украины отреагировали на сообщения о фейковых референдумах:
— Кремль продолжает придумывать успокоительное для Z-аудитории. «Мы еще ничего не начинали», «мы по-настоящему не воевали», «референдумы» изменят все». Вооруженные силы Украины тихо, спокойно и методично делают работу по деоккупации территорий и ликвидации врагов.