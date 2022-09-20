«Медуза»: В России могут провести частичную мобилизацию и объявить военное положение 20.09.2022, 17:16

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Именно по этой причине Кремль спешит с «референдумами».

Сразу три источника «Медузы», близких к Кремлю, подчеркнули, что, по замыслу российских властей, «референдумы» на оккупированных территориях Украины, которые сегодня объявили марионетки Кремля, призваны остановить продвижение украинских войск, которые якобы «не рискнут наступать на территорию России» (при этом приграничные регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам уже сейчас). Официальный Киев уже заявлял, что считает готовящиеся голосования «фикцией», которая ничего не изменит.

Если же контрнаступление продолжится, российские власти намерены провести в России частичную мобилизацию и ввести военное положение, утверждают собеседники издания. По их словам, в связи с этими «новыми условиями» вероятны перестановки в руководстве администрации президента и министерства обороны.

Поправки в российском законодательстве, в том числе о мобилизации, были приняты в тот же день, когда на оккупированных территориях объявили о решении немедленно провести «референдумы о присоединении к России». Против этих поправок не выступил ни один депутат Госдумы.

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