ВСУ прорвали фронт под Лозовой и заходят российской группировке в тыл 4 25.09.2022, 13:58

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Вся оборона армии РФ на этом участке может рухнуть.

При одновременном ударе со стороны плацдарма у Купянска вся оборона вдоль границы так называемой «ЛНР» может рухнуть, сообщает dialog.ua.

Издание отмечает, что пророссийские телеграм-каналы и военные пропагандисты бьют тревогу, заявляя о тяжелой для российской армии ситуации в районе Лимана.

Так, военный ТГ-канал «Рыбарь» (один из крупнейших в РФ) сообщает, что подразделения ВСУ прорвали российский фронт в районе Лозовой и угрожают оперативным окружением российской группировке в Лимане.

Более того, российские военные источники утверждают, что в случае выхода ВСУ к Сватово вся Лиманская группировка российская оккупационная армии окажется в оперативном окружении.

«При одновременном ударе со стороны плацдарма у Купянска вся оборона вдоль границы «ЛНР» может рухнуть», - пишут россияне.

Согласно поступающей из РФ информации Москва бросает в бой резервы с целью замедлить продвижение ВСУ, пытаясь стабилизировать обваливающийся фронт РФ.

При этом итальянский военный аналитик, эксперт по сухопутным силам, артиллерийским и ракетным системам НАТО Томас Тайнер на своей странице в социальной сети Twitter отмечает, что ВСУ могут быть еще дальше вглубь российского тыла, чем на опубликованной карте.

«Что я заметил по картам «Рыбаря»: украинские силы всегда на 20 км дальше, чем он признает. Так что полный крах российских войск в Северном Луганске весьма вероятен», - пишет итальянский военный аналитик.

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