Украинские военные сбили пять российских ракет, направленных на Днепр: фотофакт 1 3.09.2022, 11:19

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ВСУ отбили ночную атаку оккупантов.

Оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область крылатыми ракетами, «Градами» и тяжелой артиллерией.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Ночь была очень громкой... Россияне атаковали область крылатыми ракетами, «Градами» и тяжелой артиллерией…

В Днепровском районе наши военные сбили все пять российских ракет, которые враг направил на Днепр. Падение обломков повлекло несколько пожаров. Пламя пожарные потушили. Никто не пострадал.

По Никопольскому району нанесли удары российские «Грады» и тяжелая артиллерия. Обошлось без погибших и раненых.

В Никополе без разрушений. В Марганце изуродовано несколько домов, хозяйственных построек, автомобилей и газопроводов.

В Криворожском районе под вражеский огонь попала Широковская громада. Есть разрушение частных домов. Люди невредимы», - говорится в сообщении.

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