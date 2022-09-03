Украинский Bayraktar уничтожил вражеский миномет «Буревестник» и грузовик «Урал» с боеприпасами 1 3.09.2022, 11:37

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Во время атаки были ранены меньшей мере ранены несколько оккупантов.

Украинские воины с помощью БПЛА Bayraktar TB2 уничтожили вражеский миномет 2Б11 «Буревестник» и грузовик «Урал» с боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи заметно, что во время атаки украинского беспилотника были по меньшей мере ранены несколько оккупантов.

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