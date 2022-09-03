В Беларуси разрастается скандал вокруг «Газпром-Трансгаза» 3.09.2022, 12:08

«Стройка века», ради которого снесли автовокзал «Московский», закончилась новыми томами уголовного дела.

Дело «Газпром-Трансгаза» — последствие провальной инвестиции в «Газпром-Центр» в Минске, ради которого снесли автовокзал «Московский» — набирает обороты. Скоро 9 лет от старта проекта, а из практических результатов — только тома уголовного дела.

Ранее «Наша Ніва» уже в деталях рассказывала растянутую на годы трагикомедию с возведением «Газпром-Центра» в Минске, которая в итоге закончилась задержанием топ-менеджмента.

Как стало известно журналистам сейчас, уголовное дело заметно разрастается. По сообщениям наших источников, задержано уже около сотни бывших и действующих сотрудников «Газпром-Трансгаз-Беларусь» (по информации на сайте, в «Газпром-Трансгазе работает 6,7 тысячи работников).

Статьи уголовных дел точно неизвестны.

Источники называют причиной злоупотреблений кумовство, воровство, распилы и беспорядок на стройке.

«Шесть лет — ничего не сделано. А были ли деньги? Были. Бурлила ли деятельность на бумагах? Бурлила. Не слышал, чтобы кто-то в дирекции работал за идею эти годы. Развелись «кружки по интересам», которые доили и доили стройку, — говорят нам сведущие.

— Доходило до того, что покупали сами у себя пустые коробки под видом оборудования, а потом списывали. Я бы говорил, что здесь история даже не о белорусских масштабах распила, а о российских.

А как воровать на стройке, можно написать несколько диссертаций: завышай объемы, расценки, делай не по технологии, забирай сдачу.

Так принято в России. Но самый главный пункт схемы — нужно, чтобы был результат, который можно сдать.

Качество неважно — потом на ремонте еще воровать можно, но сдать нужно. А тут не сдали. Взбесили Лукашенко, органы начали поднимать закупки и понеслось. Недопоставки, приписки.

Зацепили одних, а те начали говорить на других — классика. Задерживают людей из центрального аппарата и филиалов».

Как говорят сотрудники «Газпром-Трансгаза», еще летом планировалось, что 1 сентября будет рестарт стройки центра, но снова не задалось.

«Подсчет точной суммы закопанных денег продолжается и вряд ли закончится быстро», — резюмируют наблюдатели.

Известно, что залет только с сербским оборудованием для энергоцентра потянул на 30 миллионов долларов.

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