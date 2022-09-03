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Украинские военные сбили российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и беспилотник «Форпост»

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  • 3.09.2022, 12:14
  • 2,022
Украинские военные сбили российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и беспилотник «Форпост»
иллюстрационное фото

Технику врага «приземлили» в Донецкой области.

Украинские военные 3 сентября в Донецкой области сбили российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор».

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

3 сентября Воздушные силы ВСУ продолжают уничтожать оккупанта в воздухе. Около 10:30 в Донецкой области зенитными ракетными подразделениями уничтожен российский военный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и беспилотный летательный аппарат «Форпост».

Ранее стало известно, что за минувшие сутки зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и пять крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

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