Украинские военные сбили российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и беспилотник «Форпост»4
- 3.09.2022, 12:14
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Технику врага «приземлили» в Донецкой области.
Украинские военные 3 сентября в Донецкой области сбили российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор».
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
3 сентября Воздушные силы ВСУ продолжают уничтожать оккупанта в воздухе. Около 10:30 в Донецкой области зенитными ракетными подразделениями уничтожен российский военный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и беспилотный летательный аппарат «Форпост».
Ранее стало известно, что за минувшие сутки зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и пять крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».