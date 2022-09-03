Осужденный на 25 лет главарь банды получил медаль от Путина 4 3.09.2022, 13:34

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Иван Непаратов

Посмертно.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 2 сентября, что действующая система подготовки военных кадров в РФ позволяет полностью комплектовать армию профессионалами. В тот же день в ряд российских колоний прибыли команды представителей ЧВК Вагнера для вербовки заключенных для участия в боевых действиях в Украине. Об этом рассказал The Insider глава Gulagu.net Владимир Осечкин.

В частности, по словам одного из источников Осечкина, в ИК-2 Ростова-на-Дону в пять утра на плацу выстроили заключенных, в том числе и так называемых «обиженных» [низшая каста в тюремной иерархии]. Среди вербовщиков, по словам источника, был человек с позывным «Ополченец». За дезертирство, употребление алкоголя и наркотиков на войне будущим новобранцам угрожали расстрелом на месте. В случае гибели осужденным обещали медаль «За отвагу» за подписью Путина и пурпурный орден «За кровь и храбрость» от так называемых руководителей «ЛДНР». Подобная вербовка, по данным источников, проводилась также в ИК-3 (Калуга) и в ИК-6 (Псковская область).

В распоряжении The Insider есть свидетельство и справка о смерти Ивана Непаратова 1988 года рождения. Согласно документам, Непаратов погиб 5 августа в городе Артемовск Донецкой области. Причина смерти — «огнестрельное взрывное осколочное проникающее сквозное ранение головы». Иван Непаратов был главарем банды подмосковных грабителей. В июле 2013 года его и членов его ОПГ признали виновными в пяти убийствах, трех разбойных нападениях, вымогательстве, мошенничестве, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Непаратов получил самый большой срок из всех — 25 лет лишения свободы.

Как следует из материалов дела, с 2009 по 2010 год Непаратов убил трех своих знакомых, которые брали у него в долг деньги и не вернули. Также он и его сообщники задушили предпринимательницу и похитили у нее 100 тысяч рублей. Тогда же Непаратов и его напарник получили от жителя Сергиева Посада более одного миллиона рублей. Мужчине сообщили, что его якобы «заказали», но за крупную сумму отступных киллер откажется от убийства.

В августе 2009 года Непаратов узнал, что у уроженца Украины, работающего прорабом на стройке в деревне Федоровское Сергиево-Посадского района, есть крупная сумма денег. Он и его подельники напали на мужчину и украли у него 176 тысяч рублей. В ноябре 2009 года бандиты совершили разбойное нападение на дом под Сергиевым Посадом, избили его жильцов — мужчину и женщину, но мужчине удалось выбежать на улицу и позвать на помощь. Опасаясь быть задержанными, убийцы скрылись с места происшествия.

В марте 2010 года Непаратов расправился с членом банды, который отказался подвезти грабителей до места очередного преступления, и поэтому сорвал их планы. «С целью устрашения и принуждения к выполнению впредь своих обязательств (Непаратов) похитил мужчину и вместе с соучастниками избил. После этого (он) нанес (ему) ножом не менее 88 ударов по телу», — говорится в пресс-релизе СК РФ.

Сообщается, что при совершении преступлений бандиты использовали огнестрельное и пневматическое оружие, а также форму сотрудника милиции и маски.

В результате из 25 лет назначенного ему срока Непаратов отсидел 12, после чего отправился убивать в Украину, на этот раз с санкции государства и в настоящей форме военного. Посмертно награжден медалью за отвагу за подписью Владимира Путина, а также медалью и орденами «За кровь и храбрость» со стороны руководства так называемого «ЛДНР».

Также Осечкин предоставил The Insider видео, подтверждающее информацию о том, что заключенных из учреждений УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области незаконно отправляют на войну. На видео — осужденный Андрей Ястребов, который должен находиться в колонии № 7 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (известной как «Яблоневка»). В апреле этого года Ястребова этапировали туда для отбытия двух лет в колонии строгого режима за кражу. Сейчас осужденный находится на территории так называемой «ЛДНР», на оккупированных территориях Украины. Отвечая на вопросы сотрудника ФСБ на видео, он подтверждает, что принимает участие в военных действиях против Украины.

«Все это вкупе подтверждает, что этот конвейер заработал и что заключенных в России в колониях строгого режима, осужденных за особо тяжкие преступления, отправляют в Украину для участия в военных действиях, что само по себе является оконченным составом военного преступления, потому что российские власти вовлекают в военные действия людей, которые находятся от них в прямой зависимости в местах принудительного содержания», — заявил Осечкин в интервью The Insider. — Здесь налицо и нарушение закона, и превышение полномочий со стороны ФСИН и ФСБ, которые все это организовали, и нужно с этим разбираться. На сегодняшний день благодаря той бесчеловечной схеме, которую организует Евгений Пригожин и его кураторы из ФСБ и Министерства обороны, у преступного мира России складывается дорожная карта — ты можешь совершать любые преступления, можешь убивать какое угодно количество людей в России, вымогать и похищать, а если тебя поймают и осудят, ты через какое-то время, часто через считанные недели, сможешь оказаться на свободе, согласившись участвовать в военной агрессии против Украины, и Евгений Пригожин, главарь этой ОПГ, поможет тебе освободиться, а если что-то с тобой случится, ты будешь награжден медалями и орденами. Это и беззаконие, и отсутствие морали. Что-то из рубрики ада».

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