В небе над Чили сфотографировали редкое явление 3.09.2022, 13:52

Чтобы заснять такое, нужны идеальные условия.

Астрономы из Европейской южной обсерватории опубликовали фотографию редкого явления — неуловимых красных спрайтов. Снимок получен с помощью телескопа в Ла Силья, обсерватории в Чили.

Спрайт (от англ. sprite, что переводится как фея или дух) — разряд холодной плазмы в атмосфере на высоте от 50 до 90 км. Это как молния, только холоднее и тусклее. Их трудно обнаружить из-за небольшого свечения. А впервые спрайт нашли в 1989 году.

На этот раз «красных духов» удалось сфотографировать из-за отличных погодных условий. Также в обсерватория в Чили расположена в таком месте, где нет светового загрязнения. На опубликованной фотографии кажется, что спрайты находятся невысоко над горизонтом, но на самом деле это оптическая иллюзия. Спрайты расположены в десятках километрах от земли.

На кадре также можно заметить зеленый оттенок неба. По словам ученых, это вызвано воздействием солнечного света на молекулы воздуха. Днем фотоны света выбивают электроны из азота и кислорода, а ночью они возвращаются на свои места, заставляя молекулы излучать свет.

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