закрыть
3 сентября 2022, суббота, 14:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Ты бабки тормозни»: оккупант признался жене в военном преступлении

  • 3.09.2022, 14:05
«Ты бабки тормозни»: оккупант признался жене в военном преступлении

Разведка перехватила разговор военного РФ, который убил «кого не надо».

Российский оккупант признался жене о военном преступлении в Украине.

Об этом говорится в перехваченном ГУР разговоре оккупанты с женой.

«Ты бабки тормозни, я здесь немножечко подкосячил, убил кого не надо и по ходу с меня догоняшки будут, когда приеду. Военное преступление знаешь что это такое, нет?» - говорит оккупант, отвечая на вопросы непонимающей супруги.

В свою очередь, супруга оккупанта рассказала о военных, которые пытаются избежать отправки в Украину По ее словам с «16-го года болеют они».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Осторожно, дети!
Осторожно, дети! Ирина Халип
Михаил Сергеевич. Последний античный герой
Михаил Сергеевич. Последний античный герой Лев Кадик
Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников