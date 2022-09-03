«Ты бабки тормозни»: оккупант признался жене в военном преступлении 3.09.2022, 14:05

Разведка перехватила разговор военного РФ, который убил «кого не надо».

Российский оккупант признался жене о военном преступлении в Украине.

Об этом говорится в перехваченном ГУР разговоре оккупанты с женой.

«Ты бабки тормозни, я здесь немножечко подкосячил, убил кого не надо и по ходу с меня догоняшки будут, когда приеду. Военное преступление знаешь что это такое, нет?» - говорит оккупант, отвечая на вопросы непонимающей супруги.

В свою очередь, супруга оккупанта рассказала о военных, которые пытаются избежать отправки в Украину По ее словам с «16-го года болеют они».

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