«Ты бабки тормозни»: оккупант признался жене в военном преступлении
- 3.09.2022, 14:05
Разведка перехватила разговор военного РФ, который убил «кого не надо».
Российский оккупант признался жене о военном преступлении в Украине.
Об этом говорится в перехваченном ГУР разговоре оккупанты с женой.
«Ты бабки тормозни, я здесь немножечко подкосячил, убил кого не надо и по ходу с меня догоняшки будут, когда приеду. Военное преступление знаешь что это такое, нет?» - говорит оккупант, отвечая на вопросы непонимающей супруги.
В свою очередь, супруга оккупанта рассказала о военных, которые пытаются избежать отправки в Украину По ее словам с «16-го года болеют они».