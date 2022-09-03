Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: «Все пропало, нас бросили» 1 3.09.2022, 14:32

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Виталий Ким

Российские военные в панике из-за контрнаступления ВСУ на юге Украины.

Украинские военные продолжают достаточно масштабное контрнаступление на юге нашей страны. Бои идут по всей линии фронта и Николаевская область не исключение. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким не исключает, что совсем скоро украинцы могут заметить wow-эффект в контрнаступлении. Об этом он заявил в интервью изданию РБК-Украина.

Ким добавил, что в разных местах линии фронта интенсивность боев разная и она постоянно меняется. По его данным, ВСУ ежедневно разрушают вражескую логистику, склады оккупантов и командные пункты.

«Может быть wow-эффект, может быть немного дольше, это касается и людей. Мы же не оккупанты российские, которые не считают в переднем окопе «ордлошников» своих. У нас каждый человек – это человек, которого мы очень не хотим потерять. Поэтому эти планы и прогнозы меняются каждый день, это ответственность Генштаба, поэтому я не могу и не буду об этом говорить», - сказал Виталий Ким.

Он отмечает, что оккупанты истощаются, но они до сих пор несут угрозу, ведь имеют большой человеческий ресурс и много оружия.

«Среди оккупантов настроения: «Все пропало, нас бросили». Никто не хочет умирать, все хотят бежать, но их останавливает приказ или что-то в этом роде. Поэтому настроения у них соответствующие оперативной ситуации, которая сейчас есть на фронте. Конечно, после Бучи, после Ирпеня, после всего того, что они наделали, конечно, они боятся (бежать - ред.), что надо отвечать за свои действия», - добавил Ким.

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