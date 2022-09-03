Украинское оперативное командование «Юг»: Десятки оккупантов РФ уничтожены вместе с бронетехникой 3.09.2022, 16:11

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ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам на Херсонщине.

На юге страны Вооруженные силы Украины за ночь ликвидировали более 20 оккупантов и 6 единиц вражеской техники.

- Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжено выполнение огневых задач, в том числе и по районам сосредоточения живой силы, оружия и техники врага. Результатом является уменьшение мощности вражеских войск на 22 рашиста, 1 танк, гаубицу 122-го калибра и 2 – 152-го «Мста-Б», 2 единицы авто-бронетехники, - говорится в сообщении Оперативного командования «Юг».

Кроме того, взяты в качестве трофеев 5 единиц вражеской бронированной техники и зенитная установка.

Также сообщается, что получили повреждения и спешно ретировались вражеский вертолет Ка-52 и бомбардировщик Су-24, которые наносили авиаудары по позициям ВСУ.

В свою очередь городской голова Олешек Херсонской области Евгений Рыщук сообщил, что в городе детонирует склад с боекомплектом российских захватчиков.

- Детонирует БК в районе промзоны уже минут 30, - говорится в сообщении.

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