В оккупированном Мелитополе «прилетело» по аэродрому россиян

В оккупированном Мелитополе «прилетело» по аэродрому россиян1
- 3.09.2022, 17:12
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Оккупанты не раз там пытались расставить свою военную технику.
В субботу, 3 сентября, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздаются взрывы, сообщается о «прилетах» по аэродрому российских оккупантов, пишет «Униан».
Информацию подтвердил мэр города Иван Федоров.
- 5 громких взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя, где они определенно раз 10 пытались расставить свою военную технику, - написал он в своем телеграм-канале.
- Однако наши силы сопротивления еще раз превратили их попытки в густой черный дым, - добавил Федоров.
Местные паблики публикуют кадры «прилета» в Мелитополе. На них видно, как над городом поднимается дым.
Напомним, что 26 февраля 2022 года российские войска временно оккупировали город.