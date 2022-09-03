Ученые пояснили, что будет с человеком при жизни на Марсе 5 3.09.2022, 17:52

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Специалисты оценили перспективы жизни на Красной планете.

Гравитация играет огромную роль в способности организма восстанавливать костную ткань, функции костей и клеток. Это приводит к значительной потере костной массы, как минимум.

Космические путешествия оказывают вредное воздействие на организм человека, а жизнь в условиях антигравитации, в частности, на Марсе, тяжела для костей. От изоляции до радиации и сокрушительного внутричерепного давления невесомость оказывается довольно тяжелой, пишет korrespondent.net со ссылкой на Grunge.

Ученые утверждают, что даже приземлиться на Марсе было бы чем-то вроде подвига, но на самом деле жить там было бы почти невозможно. Проживания на Красной планете может вызвать сердечный приступ или, по крайней мере, серьезно увеличить риск его возникновения. Калифорнийский университет Сан-Франциско сообщает, что длительное пребывание в открытом космосе действительно может привести к истощению сердечно-сосудистой системы. Это связано с токсичной комбинацией радиации и отсутствия гравитации, что затрудняет работу системы кровообращения.

По словам доктора Марлен Гренон, моделирование низкой гравитации предполагает, что жизнь в условиях микрогравитации может даже изменить то, как некоторые гены экспрессируются в клетках, особенно те гены, которые проводят электричество сердца. Изменения в этих клетках могут привести к более высокому риску сердечных аритмий.

Также известно, что сила сердца может измениться в условиях невесомости. Это связано с тем, что сердцу становится легче перекачивать кровь после устранения гравитации. То есть, астронавты, живущие на Марсе, не только более склонны к переломам, но и теряют плотность костей с ускоренной скоростью, что приводит к преждевременному старению компонентов их скелета.

В 2021 году новое исследование показало, что воздействие радиации в космосе также вызывает ошибки в репликации ДНК, что является еще одной проблемой, из-за которой тела астронавтов стареют раньше времени. Эти эксперименты проводились в лабораториях с низкой гравитацией, но мы можем предположить, что на Красной планете воздействие радиации будет еще хуже. По оценкам экспертов, Марс имеет дозу радиации, которая в 17 раз выше, чем на Земле.

В отличие от Земли, которая естественным образом оснащена магнитосферой для защиты от радиационных частиц, у Марса нет естественного барьера для оказания такой помощи. Жизнь в условиях невесомости может привести к довольно сильным солнечным ожогам для тех, кто проживает на марсианской почве.

Кроме того, возвращение к гравитации также может быть тяжелым для тела.

- Одна из самых больших проблем с момента создания пилотируемой космической программы заключалась в том, что астронавты теряли сознание, когда спускались на Землю. Чем дольше они находились в условиях невесомости в космосе, тем больше появлялся риск, - пояснил профессор кафедры внутренних дел доктор медицины Бенджамин Левин.

Это происходит потому, что внезапное возвращение гравитации приводит к вызывающему головокружение падению артериального давления, которое иногда сочетается со скачком частоты сердечных сокращений.

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