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В Херсоне ВСУ разгромили гостиницу «Затерянный мир», где базировались оккупанты

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  • 3.09.2022, 18:15
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В Херсоне ВСУ разгромили гостиницу «Затерянный мир», где базировались оккупанты

На Херсонщине украинские военные поразили несколько объектов врага.

В Херсоне подразделения ВСУ попали в гостиницу «Затерянный мир», где базировались оккупанты. Об этом сообщил спикер украинского оперативного командования «Пивдень» Владислав Назаров. По его данным, на Херсонщине по состоянию на 17:00 украинские военные поразили несколько объектов врага.

- В районе Олешек минус боевой комплект и техника россиян. Херсонский район - попадание в базирование россиян. Херсон. Попадание в базирование россиян в гостинице «Затерянный мир» возле Речпорта, - сообщил Назаров.

Кроме того, есть точечные попадания в районе Антоновки по военной технике РФ.

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