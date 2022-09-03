В Москве прошла церемония прощания с Михаилом Горбачевым 1 3.09.2022, 18:52

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Экс-президента СССР похоронили рядом с супругой Раисой.

На Новодевичьем кладбище в Москве в субботу, 3 сентября, состоялись похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачева, скончавшегося 30 августа на 92-м году жизни. К участию в похоронной церемонии привлекли роту почетного караула, сообщает «Немецкая волна». Горбачева похоронили в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Церемония прощания с первым и единственным президентом СССР проходила в Колонном зале Дома союзов. Она продлилась около четырех часов - с 10.00 до 14.00. Перед тем, как вынести гроб с телом Горбачева из зала, его накрыли государственным флагом, как это было на похоронах первого президента России Бориса Ельцина в 2007 году.

По прибытии на кладбище гроб пронесли к месту захоронения в сопровождении почетного караула и опустили в могилу под звуки государственного гимна и троекратный залп салюта.

На прощании присутствовали Медведев, Познер, Пугачева

По сообщениям СМИ, из крупных российских государственных деятелей с Горбачевым пришел попрощаться только зампредседателя Совета безопасности РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев. Действующий глава государства Путин на прощание не приехал, ранее он простился с Горбачевым отдельно.

В числе прочих в Колонный зал также пришли главред «Новой газеты» и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, политик, бывший руководитель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, телеведущий Владимир Познер и певица Алла Пугачева. Присутствовали на прощании дочь и внучки Горбачева.

Единственным иностранным лидером, прибывшим на похороны, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, специально приехавший для этого в Москву. Германию на церемонии прощания представлял временный поверенный в делах посольства ФРГ в России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) объяснил свое отсутствие на прощании с Горбачевым тем, что он не получил приглашения.

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