ВСУ отбили атаки россиян возле семи населенных пунктов 3.09.2022, 20:00

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Украинские бойцы нанесли поражение по трем вражеским пунктам управления.

Вооруженные силы Украины сегодня, 3 сентября, отбили атаки врага в районах 7 населенных пунктов. Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 18.00 3 сентября.

- Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории нашего государства. Силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, - информирует Генштаб ВСУ.

В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, украинская авиация совершила более 5 ударов, в ходе которых была уничтожена боевая техника, средства РЭБ, ПВО и значительное количество живой силы на Донецком и Южнобугском направлениях.

Подразделениями противовоздушной обороны украинских войск на разных направлениях уничтожены 1 вертолет, 3 БПЛА и 5 крылатых ракет «Калибр».

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистического обеспечения противника.

- Нанесено поражение по трем пунктам управления. Уничтожен один объект размещения личного состава противника. Так, в зону поражения попало подразделение российских спецназовцев. Информация о потерях уточняется, - отмечается в сообщении.

Также украинские военные уничтожили технику радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, чем значительно снизили возможности противника по ведению наступательных действий.

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