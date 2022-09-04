В Днепропетровской области упал российский беспилотник «Орлан-10» 4.09.2022, 3:40

Беспилотник передали ВСУ.

Сегодня, 3 сентября, на территории Синельниковского района на Днепропетровщине был обнаружен российский беспилотник «Орлан-10». Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

- На территории Синельниковского района обнаружен упавший вражеский беспилотник «Орлан-10». Он предназначен для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Дальность полета «Орлана» достигает 600 км, а продолжительность – до 16 часов, — отметил он.

По его словам, найденный беспилотник уже передан ВСУ.

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