В Днепропетровской области упал российский беспилотник «Орлан-10»
- 4.09.2022, 3:40
Беспилотник передали ВСУ.
Сегодня, 3 сентября, на территории Синельниковского района на Днепропетровщине был обнаружен российский беспилотник «Орлан-10». Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
- На территории Синельниковского района обнаружен упавший вражеский беспилотник «Орлан-10». Он предназначен для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Дальность полета «Орлана» достигает 600 км, а продолжительность – до 16 часов, — отметил он.
По его словам, найденный беспилотник уже передан ВСУ.