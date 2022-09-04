ВСУ на юге разбили паромную переправу и уничтожили С-300 врага 4.09.2022, 8:04

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Ликвидировано девять танков и почти 140 оккупантов.

На южных рубежах авиация ВСУ 24 раза нанесла удары по районам сосредоточения живой силы и техники, опорным и командным пунктам россиян. Уничтожены 138 оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» в Facebook.

Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнение огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют 9 танков, гаубица «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Ураган», пусковая установка С-300, пушка-гаубица 152 калибра, 18 единиц автомобильной бронетехники.

Также уничтожен склад боеприпасов в Баштанском районе и поражена паромная переправа вблизи Берислава.

В Черном море происходит шторм, поэтому корабли и катера вражеского флота продолжают укрываться ближе к пунктам базирования вдоль побережья временно оккупированного Крыма.

Однако два надводных носителя «Калибров» держат наготове 16 высокоточных снарядов.

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