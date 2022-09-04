Громкие взрывы в Мелитополе: на аэродроме уничтожен российский вертолет 2 4.09.2022, 10:52

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Оккупанты пытались разместить там свою военную технику, но попали под удар.

На аэродроме оккупированного Мелитополя произошел ряд взрывов. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

«Пять громких взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя, где они определенно раз десять пытались расставить свою военную технику, – написал Иван Федоров в своем Telegram-канале. – Однако наши силы сопротивления еще раз превратили их неудачные попытки в густой черный дым».

Иван Федоров опубликовал видео, где слышна серия этих взрывов.

Позже стало известно, что на военном аэродроме временно оккупированного Мелитополя Запорожской области в результате детонации боеприпасов уничтожен российский вертолет.

Об этом заявил Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

«Вчера вечером были очередные взрывы на военной базе, которую враг захватил с первых дней войны, это военный аэродром. После этого последовала детонация. Очевидцы видели, как враг вывозил с территории военного городка разрушенную военную технику, а именно вертолет», - сообщил Федоров.

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