В боях за Северодонецк четверо украинских нацгвардейцев уничтожили 20 кадыровцев
- 4.09.2022, 11:17
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Бойцы спецназа Нацгвардии заняли оборону в одном из домов.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области и вспомнил оборону Северодонецка.
Об этом он сообщил в Telegram.
«Когда кадыровцы уже зашли в Северодонецк, четверо спецназовцев НГУ заняли оборону в одном из домов. Туда вошли 20 кадыровцев — не вернулось ни одного. Россияне считали, что в доме находилась целая рота украинцев», — написал Гайдай.
Он отметил, что сейчас в районе Лисичанского НПЗ идут постоянные бои — российская армия не может прорвать оборону ВСУ. Самые трудные бои на Бахмутском направлении.