МТС рассылает абонентам сообщения о долгах по несуществующим «рассрочкам»2
- 4.09.2022, 13:10
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Компания заявила о масштабном «сбое».
Утром 4 сентября несколько читателей обратились в редакцию «Зеркала» с одинаковым вопросом: им пришло уведомление от МТС с просьбой оплатить рассрочку, но актуальных долгов ни у кого из не было. Узнали, в чем дело.
Журналисты позвонили на горячую линию МТС с вопросом, почему абонентам приходят такие сообщения. Оказалось, в системе рассылки произошел сбой.
— Да, действительно, был сбой сегодня. Была рассылка по старым рассрочкам, которые давно оплачены. Сейчас разбираются сотрудники, почему так произошло, — рассказали на горячей линии.
В компании приносят извинения за неудобство и уточняют, что перечислять деньги не нужно.