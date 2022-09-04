В Херсоне взлетел на воздух склад боеприпасов армии РФ

В Херсоне взлетел на воздух склад боеприпасов армии РФ4
- 4.09.2022, 15:17
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Он находился на объекте, принадлежащему коллаборанту Сальдо.
На оккупированной Херсонской области в результате прилетов вспыхнул пожар на базе СМУ-5. Там оккупанты разместили склад боеприпасов.
Этот объект принадлежит коллаборанту Владимиру Сальдо, которого оккупанты назначили «главой» оккупационной «администрации» на Херсонщине. Об этом сообщил Олешковский городской голова Евгений Рыщук.
«Горят, пылают склады базы СМУ 5. Взрывается БК. Для тех, кто не знает: база СМУ 5 – это собственность коллаборанта Сальдо», – отметил он.