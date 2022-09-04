Возле Гуляйполя ВСУ сбили российский Ми-28

Возле Гуляйполя ВСУ сбили российский Ми-283
- 4.09.2022, 15:28
- 2,264
Обломки ударного вертолета оккупантов показали на видео.
Возле Гуляйполя Запорожской области украинские военные сбили вражеский Ми-28.
Об этом сообщается на Facebook-странице Вооруженных сил Украины.
ВСУ показали фото и видео с места падения ликвидированного ударного вертолета оккупантов, разместив подпись: «Обломки российского ударного вертолета Ми-28 возле Гуляйполя Запорожской области».
Уточняется, что этот вертолет, а также вражеский Ми-8 военные вместе с бойцами 81 ДШВ приземлили еще 21 апреля, а сейчас бойцы сходили в серую зону, чтобы разобрать технику.
Что касается пилотов этих вертолетов, то они успешно ликвидированы.