Возле Гуляйполя ВСУ сбили российский Ми-28 3 4.09.2022, 15:28

2,264

Обломки ударного вертолета оккупантов показали на видео.

Возле Гуляйполя Запорожской области украинские военные сбили вражеский Ми-28.

Об этом сообщается на Facebook-странице Вооруженных сил Украины.

ВСУ показали фото и видео с места падения ликвидированного ударного вертолета оккупантов, разместив подпись: «Обломки российского ударного вертолета Ми-28 возле Гуляйполя Запорожской области».

Уточняется, что этот вертолет, а также вражеский Ми-8 военные вместе с бойцами 81 ДШВ приземлили еще 21 апреля, а сейчас бойцы сходили в серую зону, чтобы разобрать технику.

Что касается пилотов этих вертолетов, то они успешно ликвидированы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».