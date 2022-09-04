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ВСУ освободили Высокополье: в плен попали десятки оккупантов

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  • 4.09.2022, 18:25
  • 12,210
ВСУ освободили Высокополье: в плен попали десятки оккупантов

Фотофакт.

В воскресенье, 4 сентября, Вооруженные Силы Украины освободили поселок Высокополье в Херсонской области от российских оккупантов. Кроме того, десятки вражеских военных попали в украинский плен.

Об этом сообщили в «Оперативном ВСУ».

Украинские военные около месяца назад окружили российское оккупационное войско вместе с военной техникой в районе Высокополья Херсонской области, методически уменьшая «популяцию» российских оккупантов и боевиков из так называемых террористических квазигосударственных образований «Л/ДНР».

И уже с 4 сентября Высокополье снова оказалось под контролем Вооруженных Сил Украины (впервые поселок деоккупирован в мае). Российским оккупантам не удалось организованно скрыться от украинских защитников, из-за чего десятки из них попали в плен.

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