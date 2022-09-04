Под Херсоном часть российских солдат отказалась воевать 4 4.09.2022, 18:47

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В Генштабе ВСУ раскрыли детали.

Возле временно оккупированного Херсона часть российских военнослужащих отказалась участвовать в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«В районе населенного пункта Херсон, военнослужащие 127 полка 1 армейского корпуса подняли бунт, написали отказ от участия в боевых действиях. Известно, что одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав этого полка остался даже без воды», — рассказали в Генштабе.

При этом отмечается, что после бунта часть военнослужащих забрали представители контрразведки россиян, дальнейшая судьба оккупантов неизвестна.

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