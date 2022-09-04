Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 4.09.2022, 19:09

Украинцы отбили восемь вражеских атак.

Российские войска нанесли 14 ракетных и более 15 авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины. Тем временем украинские защитники отбили вражеские атаки в районах восьми населенных пунктов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Россияне сосредоточиваются на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Пытаются улучшить логистическое обеспечение своих войск.

Оккупанты с высокой интенсивностью ведут воздушную разведку беспилотниками, ищут слабых мест в украинской обороне, пытаются улучшить тактическое положение.

При этом сохраняться угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

В течение 4 сентября захватчики нанесли 14 ракетных и более 15 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Николаев, Вознесенск, Очаков, Сухой Ставок.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся носители крылатых ракет "Калибр".

Авиационная группировка врага ведет боевые действия с целью поддержки действий наземных группировок, интенсивнее всего - на Южнобугском и Донецком направлениях.

При этом, проблемным для россиян остается вопрос восполнения своих потерь в живой силе. Так, в исправительной колонии №124 Донецка, представители частной военной кампании «Вагнер» пытаются вербовать осужденных в состав своего подразделения.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов из воздушного пространства и Беларуси.

На других направлениях оккупанты осуществили обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении - 12 населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, также применил беспилотники. Усиление интенсивности обстрелов вдоль государственной границы объясняют недавней ротацией артиллерийских подразделений захватчиков на указанном направлении. Кроме того, не исключается применение противником диверсионно-разведывательных групп в приграничных районах Украины;

на Харьковском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Петровка, Русская Лозовая, Большие Проходы, Старый Салтов, Петровка, Норцовка, Гусаровка, Чепель, Покровское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Победа и Гусаровка. Кроме того, применены беспилотники в районах населенных пунктов Питомник, Русская Лозовая, Слатино, Ивановка, Балаклея, Савинцы и Русские Тишки;

на Славянском направлении от вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Богородичное, Долина, Краснополье, Новая Дмитровка, Дмитровка, Мазановка, Сулиговка, Карнауховка. Нанесены авиационный удар по Богородичному;

на Краматорском направлении оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Славянск, Северск, Райгородок, Донецкое, Григоровка, Ивано-Дарьевка, Звановка, Спорный, Веселое, Переездное. Нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Богородичное и Верхнекаменское;

на Бахмутском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Зайцевое, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка, Выемка и Роздолевка;

на Авдеевском направлении пострадали Новокалинове, Бердычи, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Орловка;

на Новопавловском направлении атакам подверглись Марьинка, Парасковиевка, Никольское, Угледар, Сладкое, Шевченко, Большая Новоселка, Богоявленка, Павловка, Новодонецкое, Новомайорское, Нескучное, Времевка. Также был нанесен авиационный удар в районе Новомихайловки;

на Запорожском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Заречное, Щербаки, Новоданиловка, Белогорье, Гуляйпольское, Гуляйполе, Дорожнянка, Красное, Полтавка, Ольгевское, Новополь, Новоселка, Бурлацкой, Времевка. Также нанес авиационные удары в районах Белогорья, Полтавки и Времовки;

на Южнобугском направлении захватчики продолжают вести оборонительные действия, обстреляли практически все населенные пункты вдоль линии соприкосновения. Кроме того нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Любомировка, Безымянное, Костромка, Белогорка, Большое Артаково. Для корректировки огня артиллерии активно применил беспилотники.

Украинские защитники удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага по территории украинского государства.

ВСУ успешно отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Краснополье, Бахмутское, Бахмут, Майорськ, Зайцевое, Кодема, Соледар и Первомайское.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок украинских войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбы, нарушению системы управления и логистического обеспечения противника. В течение 4 сентября было нанесено поражение по пунктам управления, районам сосредоточения боевой техники и личного состава.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также военных объектов оккупантов.

Тем временем, НАТО усиливает свое присутствие в восточной части Альянса, разместив 8 многонациональных боевых групп на территории стран-участниц: Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и в Словакии. Отмечается, что все эти группы являются боевыми подразделениями. Таким образом НАТО демонстрирует силу трансатлантических связей и решительную готовность.

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