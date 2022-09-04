Взяли пленных и трофеи: детали освобождения Высокополья спецназом ВСУ 2 4.09.2022, 22:15

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В поселке городского типа поднят украинский флаг.

Вооруженные силы Украины раскрыли некоторые подробности освобождения Высокополья в Бериславском районе Херсонской области.

После того как оккупантов выбили из населенного пункта, украинские защитники взяли трофеи. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

Ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ взяли в плен российских оккупантов в Высокополье. А теперь стало известно, что украинские защитники захватили вражескую бронетехнику.

Отдельная Бригада Специального назначения имени Ивана Богуна сегодня забрала две российские БМД-2 в Высокополье.

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