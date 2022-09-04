Взяли пленных и трофеи: детали освобождения Высокополья спецназом ВСУ

Взяли пленных и трофеи: детали освобождения Высокополья спецназом ВСУ2
- 4.09.2022, 22:15
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В поселке городского типа поднят украинский флаг.
Вооруженные силы Украины раскрыли некоторые подробности освобождения Высокополья в Бериславском районе Херсонской области.
После того как оккупантов выбили из населенного пункта, украинские защитники взяли трофеи. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады специального назначения имени Ивана Богуна.
Ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ взяли в плен российских оккупантов в Высокополье. А теперь стало известно, что украинские защитники захватили вражескую бронетехнику.
Отдельная Бригада Специального назначения имени Ивана Богуна сегодня забрала две российские БМД-2 в Высокополье.