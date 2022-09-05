Генштаб ВСУ назвал новые потери РФ

Генштаб ВСУ назвал новые потери РФ3
- 5.09.2022, 8:56
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Минус 300 оккупантов и 19 танков.
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 49800 солдат.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 5 сентября ориентировочно составили:
личного состава - около 49800 (+300) человек ликвидировано;
танков - 2068 (+19);
боевых бронированных машин - 4459 (+29);
артиллерийских систем - 1157 (+10);
РСЗО - 294 (+0);
средства ПВО - 156 (+0);
самолетов - 236 (+0);
вертолетов - 206 (+0);
беспилотников оперативно-тактического уровня - 867 (+3);
крылатые ракеты - 205 (+2);
корабли / катера - 15 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн - 3286 (+10);
специальной техники - 107 (+1).