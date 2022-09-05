Экс-сотрудника КГБ из Борисова приговорили к 16 годам колонии 5.09.2022, 9:42

Он поджег «BelToll».

Борисовский районный суд огласил приговор местному жителю Илье Трубину, обвиняемого в поджоге рамок системы взимания платы за проезд «BelToll» в Борисовском районе. Об этом сообщает инициатива Dissident.by.

Рассмотрение дела Ильи Трубина проходило в закрытом режиме. Его обвиняли по нескольким статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 289 — теракт; ч. 2 ст. 289 — террористический акт, совершенный повторно;

ч. 2 ст. 295 — незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;

ч. 1 ст. 295−1 — незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия.

По данным Dissident.by Илью Трубина приговорили к 16 годам лишения свободы.

Напомним, борисовчанина задержали в августе 2021 года. По информации Dissident.by Илья Трубин — бывший сотрудник КГБ. У мужчины есть двое детей. Его включили в «список террористов».

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