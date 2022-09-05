В Микашевичах избили милиционера

В Микашевичах избили милиционера4
- 5.09.2022, 11:06
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Местный житель пытался «отбить» своего нетрезвого друга.
По информации отдела по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ прокуратуры Брестской области, в суд направлены материалы уголовного производства в отношении жителя Микашевичей. Последнему предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудника МВД.
Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов сотруднику МВД, пытаясь «отбить» своего друга, который совершил ДТП. По данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 364 УК РБ.