В Кабуле прогремел взрыв у ворот посольства России

В Кабуле прогремел взрыв у ворот посольства России1
- 5.09.2022, 11:17
- 2,346
Опубликовано видео с места происшествия.
В столице Афганистана террорист-смертник подорвал себя возле посольства России, есть пострадавшие. Об этом сообщает Alarabia News со ссылкой на Reuters.
Местная полиция сообщила, что смертник подорвал себя прямо у ворот российского посольства. В результате теракта есть пострадавшие.
Также отмечается, что смертник был застрелен талибами.
Издание Ariana News также опубликовало видео с места событий.