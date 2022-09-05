В Кабуле прогремел взрыв у ворот посольства России 1 5.09.2022, 11:17

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Опубликовано видео с места происшествия.

В столице Афганистана террорист-смертник подорвал себя возле посольства России, есть пострадавшие. Об этом сообщает Alarabia News со ссылкой на Reuters.

Местная полиция сообщила, что смертник подорвал себя прямо у ворот российского посольства. В результате теракта есть пострадавшие.

Также отмечается, что смертник был застрелен талибами.

Издание Ariana News также опубликовало видео с места событий.

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