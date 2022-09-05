Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 5.09.2022, 12:06

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Какая сейчас ситуация на фронте.

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине по данным на понедельник, 5 сентября.

Карту опубликовал сервис Deepstatemap.

По данным карты, «горячие» бои продолжаются на Донбассе и юге Украины. В частности, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов в Донецкой области. ВСУ успешно отбили наступление врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также украинская армия продолжает уничтожать склады и живую силу врага в Херсонской области.

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