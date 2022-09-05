Эксперт спрогнозировал вооруженную провокацию на границе Украины и Беларуси 1 5.09.2022, 12:43

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О ее подготовке свидетельствует военная техника без маркировки, которую уже подгоняют.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что для того, чтобы создать иллюзию наступления, россияне могут готовить новые удары на фронте сразу с трех сторон. Во время одного из эфиров он напомнил, что Кремль сейчас заводит в Украину часть войск через Крым, а также перебрасывает некоторые силы на запорожское направление и Донбасс.

«Удар на Запорожском направлении. В направлении, допустим, Орехова или Запорожья. Удар на Донбассе - Авдеевское и Бахмутское направление, на Северск и Бахмут. И вооруженная провокация на границе Беларуси и Украины... Батальонно-тактическая группа пойдет в наступление, ей пожертвуют и она пойдет как бы в разведку боем на беларусско-украинской границе», – пояснил Жданов.

О последнем свидетельствует, что к границе Беларуси и Украины уже идет техника. На ней нет знаков, но тогда, когда будет принято решение о нанесении удара, на нее могут нанести маркировку Минска, считает Жданов. По его мнению, так Владимир Путина будет пытаться втянуть в войну режим Александра Лукашенко, однако тот, вероятно, и дальше будет придерживаться позиции «невмешательства».

Не стоит забывать, что сейчас у украино-белорусской границы также продолжаются учения. Но эксперт сомневается, что РФ перейдет к реальным попыткам захватить три наших области, однако исключать такой вариант до последнего не стоит.

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