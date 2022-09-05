Российские гауляйтеры убегают из Украины из-за наступления ВСУ 5.09.2022, 13:30

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Они не чувствуют себя в безопасности.

Российские гауляйтеры бегут из Украины в Россию. Это началось после того, как украинские военные начали активно идти в контрнаступление. Теперь оккупационная «власть» не чувствует себя в безопасности. Об этом заявил в интервью «Главреду» заявил сопредседатель общественной инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев.

«Плюс произошла активизация деятельности Сил специальных операций и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, что и создало основания для принятия решений по так называемой эвакуации на территории Российской Федерации и ее глубинных районов», - сказал Снегирев.

Эксперт также акцентировал внимание на том, что такая эвакуация оккупантов не мешает им принимать решения насчет действий в Херсонской, Запорожской областях, а также в Крыму.

Снегирев считает, что более менее стабильная ситуация у оккупантов наблюдается только на территории Донецкой и Луганской областей.

«На тех территориях, которые были под контролем России с 2015 года, уже создана мощная система так называемых специальных служб - «министерства» госбезопасности «Л/ДНР» и деятельность ФСБ РФ. Фактически можно говорить о том, что они контролируют ситуацию на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей», - отметил Снегирев.

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