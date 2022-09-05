Украинские морпехи уничтожили вражеский СУ-25, четыре танка и склад с боекомплектом

Украинские морпехи уничтожили вражеский СУ-25, четыре танка и склад с боекомплектом3
- 5.09.2022, 14:16
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Окончательные потери врага уточняются.
Украинские воины ВМС ВС Украины нанесли удары по оккупантам, уничтожив десятки единиц техники.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ВМС ВС Украины.
4 сентября военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.
«За прошедшие сутки украинские морпехи уничтожили штурмовик СУ-25, 4 танка и склад с боекомплектом. Также, артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов. в результате чего уничтожено 1 САУ «МСТА-С», 6 гаубиц« Б», 7 БМД, 2 БТР и 5 танков. Окончательные потери врага уточняются», - говорится в сообщении.