Украинские морпехи уничтожили вражеский СУ-25, четыре танка и склад с боекомплектом 3 5.09.2022, 14:16

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Окончательные потери врага уточняются.

Украинские воины ВМС ВС Украины нанесли удары по оккупантам, уничтожив десятки единиц техники.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ВМС ВС Украины.

4 сентября военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

«За прошедшие сутки украинские морпехи уничтожили штурмовик СУ-25, 4 танка и склад с боекомплектом. Также, артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов. в результате чего уничтожено 1 САУ «МСТА-С», 6 гаубиц« Б», 7 БМД, 2 БТР и 5 танков. Окончательные потери врага уточняются», - говорится в сообщении.

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