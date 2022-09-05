На ЗАЭС отключили от сети единственный работающий энергоблок 4 5.09.2022, 16:11

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В результате обстрелов оккупантов были повреждены линии электропередачи.

На временно оккупированной Запорожской АЭС из-за обстрелов был отключен энергоблок № 6. Теперь он обеспечивает только потребности станции.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома в Telegram.

«Сегодня, 5 сентября 2022 года, в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов, была отключена ЛЭП 330 кВ ЗАТЭС — Ферросплавная, то есть последняя линия, которая соединяла узел ЗАЭС/ЗАТЭС с энергосистемой Украины», — говорится в сообщении.

Как следствие — был разгружен и отключен от сети энергоблок № 6, пишет Энергоатом. Теперь он питает собственные потребности ЗАЭС.

В Энергоатоме напомнили, что в последние три дня российские оккупационные войска продолжали интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС.

«В результате были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС — Днепровская, 330 кВ ЗАТЭС — Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАЭС — Мелитополь. Также поврежден АД 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗАТЕС получили повреждения еще раньше», — добавили в Энергоатоме.

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