В некоторых частях оккупантов начались мятежи 2 5.09.2022, 17:38

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Все больше россиян отказываются воевать.

Украинские защитники продолжают уничтожать вражеские логистические пути, резервы и пункты управления. Оккупанты ежедневно несут большие потери в личном составе и технике.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк во время брифинга рассказала, что оккупанты деморализованы. По ее словам, все больше россиян отказываются воевать, сообщает 24 канал.

Какие настроения преобладают среди российских военных

Гуменюк прокомментировала официальное сообщение украинских властей о том, что в некоторых российских частях начались мятежи. Оккупанты не хотят идти на войну против Украины.

Среди людей на той стороне распространяется понимание, что перспектив в этой битве нет. Их оставляют, их ограничивают абсолютно логистически, – сказала Гуменюк.

Кроме того, она похвалила работу ВСУ по логистическим центрам россиян. По ее словам, это также оказало влияние на настроение оккупантов. Гуменюк добавила, что пленные россияне рассказывали, что у их подразделений слишком расшатаны отношения с командованием. Морально-психологическое состояние российских оккупантов ухудшается.

Оккупанты пытаются сбежать из Украины

Россияне придумывают разные способы, чтобы сохранить собственную жизнь. Оккупанты пытаются нанести себе ранения, добиться от командования согласования отпусков и вообще если не найти вариант убегать домой, то хотя бы находиться подальше от фронта.

Из-за панического страха растет количество дезертиров, которые бегут с мест дислокации и пытаются добраться до границы и перейти ее вне пунктов пропусков.

Потери врага по состоянию на утро 5 сентября

• Личный состав – 49 800;

• Танков – 2068 единиц;

• боевых бронированных машин – 4459 единиц;

• артиллерийских систем – 1157 единиц;

• РСЗО – 294 единиц;

• средств ПВО – 156 единиц;

• самолетов – 236 единиц;

• вертолетов – 206 единиц;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 единиц;

• крылатых ракет – 205 единиц;

• кораблей и катеров – 15 единиц;

• автомобильной техники и автоцистерн – 3286 единиц;

• специальной техники – 107 единиц.

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