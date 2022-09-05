В Гродно лукашисты испугались желто-синих троллейбусов и автобусов? 10 5.09.2022, 18:34

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С весны в Гродно перекрашивают желто-синий городской общественный транспорт в монотонный синий цвет.

В результате в сети создали петицию с просьбой вернуть привычный окрас городского транспорта. «Власти» города ответили, пишет s13.ru.

В чем суть петиции?

В тексте заявления жители Гродно просили вернуть яркий окрас городского транспорта, который был раньше, – желто-синий, в цвет герба и флага города. Петицию подписали 76 человек.

В ответе от Гродненского горисполкома, пришедшего с подписью первого зампредседателя Андрея Жука, говорится:

«В связи с необходимостью обновления окраски кузовов троллейбусов и автобусов проводится работа по восстановлению лакокрасочных покрытий. В целях экономии средств окраска произведена в один цвет - синий, как наиболее практичный для эксплуатации подвижного состава. В настоящее время на городских маршрутах курсируют автобусы и троллейбусы различных цветов, а также брендированные».

Синий цвет выбран как наиболее практичный для эксплуатации в городских условиях, а однотонными автобусы стали «в целях экономии финансовых средств».

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