закрыть
5 сентября 2022, понедельник, 19:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гродно лукашисты испугались желто-синих троллейбусов и автобусов?

10
  • 5.09.2022, 18:34
  • 4,550
В Гродно лукашисты испугались желто-синих троллейбусов и автобусов?

С весны в Гродно перекрашивают желто-синий городской общественный транспорт в монотонный синий цвет.

В результате в сети создали петицию с просьбой вернуть привычный окрас городского транспорта. «Власти» города ответили, пишет s13.ru.

В чем суть петиции?

В тексте заявления жители Гродно просили вернуть яркий окрас городского транспорта, который был раньше, – желто-синий, в цвет герба и флага города. Петицию подписали 76 человек.

В ответе от Гродненского горисполкома, пришедшего с подписью первого зампредседателя Андрея Жука, говорится:

«В связи с необходимостью обновления окраски кузовов троллейбусов и автобусов проводится работа по восстановлению лакокрасочных покрытий. В целях экономии средств окраска произведена в один цвет - синий, как наиболее практичный для эксплуатации подвижного состава. В настоящее время на городских маршрутах курсируют автобусы и троллейбусы различных цветов, а также брендированные».

Синий цвет выбран как наиболее практичный для эксплуатации в городских условиях, а однотонными автобусы стали «в целях экономии финансовых средств».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Готовность отстаивать демократию
Готовность отстаивать демократию Леонид Невзлин
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО Наталья Радина
Осторожно, дети!
Осторожно, дети! Ирина Халип
Михаил Сергеевич. Последний античный герой
Михаил Сергеевич. Последний античный герой Лев Кадик