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Россияне обстреляли Запорожскую АЭС, попав по спецкорпусу одного из зданий

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  • 5.09.2022, 18:56
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Россияне обстреляли Запорожскую АЭС, попав по спецкорпусу одного из зданий

На ЗАЭС отключили от сети единственный работающий энергоблок.

 

5 сентября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Попали в спецкорпус одного из зданий, пишет «Апостроф».

Отмечается, что была повреждена емкость с водой вблизи второго блока АЭС.

- Буквально полчаса назад оккупанты снова обстреляли ЗАЭС. В результате обстрелов ЗАЭС зафиксированы удары по спецкорпусу. Повреждена емкость с водой в непосредственной близости от второго блока, - говорится в сообщении.

Также они опубликовали фотоподтверждение очередного российского военного преступления на ЗАЭС.

Ранее на временно оккупированной Запорожской АЭС из-за обстрелов был отключен энергоблок № 6. Теперь он обеспечивает только потребности станции.

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