ВСУ успешно отбили девять вражеских наступлений 2 5.09.2022, 19:14

На одном направлении армия Украины выбила оккупантов с ранее занятых ими позиций.

Вооруженные Силы Украины отбили попытки наступления оккупантов вблизи 9 населенных пунктов, а на Краматорском направлении выбили врага с ранее занятых им позиций. Об этом речь идет в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 5 сентября.

Как отмечается, Силы обороны Украины продолжают ведение оборонительной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижения захватчиков вглубь территории Украины.

- Украинские защитники успешно отбили попытки наступления врага в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледар, Зайцево и Семигорье, а на Краматорском направлении имели тактический успех и выбили врага с ранее занятых им позиций, – говорится в сводке.

Напомним, российские захватчики совершили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. ВСУ дают достойный отпор врагам. На украинской земле уже ликвидировали около 49 тыс. 800 противников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».