ВСУ успешно отбили девять вражеских наступлений

ВСУ успешно отбили девять вражеских наступлений2
- 5.09.2022, 19:14
На одном направлении армия Украины выбила оккупантов с ранее занятых ими позиций.
Вооруженные Силы Украины отбили попытки наступления оккупантов вблизи 9 населенных пунктов, а на Краматорском направлении выбили врага с ранее занятых им позиций. Об этом речь идет в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 5 сентября.
Как отмечается, Силы обороны Украины продолжают ведение оборонительной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижения захватчиков вглубь территории Украины.
- Украинские защитники успешно отбили попытки наступления врага в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледар, Зайцево и Семигорье, а на Краматорском направлении имели тактический успех и выбили врага с ранее занятых им позиций, – говорится в сводке.
Напомним, российские захватчики совершили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. ВСУ дают достойный отпор врагам. На украинской земле уже ликвидировали около 49 тыс. 800 противников.