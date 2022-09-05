Глава Минобороны Британии: Идут тяжелые бои, но ВСУ добиваются реальных успехов 4 5.09.2022, 19:34

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Бен Уоллес

Украинские воины освобождают южные регионы.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что ВСУ добиваются реальных успехов, освобождая южные регионы Украины. Об этом он сказал во время выступления в британском парламенте, сообщает Express (перевод — nv.ua.

«Украина нанесла серьезный ущерб ряду речных переходов с целью ограничить логистическую поддержку России», — сказал он об обстрелах четырех мостов во временно оккупированной Херсонской области.

Уоллес добавил, что на данным момент ВСУ используют как артиллерийские, так и наземные операции при контрнаступлении.

«Они добиваются реальных успехов, но понятно, как мы видели в других местах этого конфликта, бои близкие и тяжелые, и Украина несет потери, являясь атакующей стороной», — говорит министр.

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