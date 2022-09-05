закрыть
5 сентября 2022, понедельник, 20:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава Минобороны Британии: Идут тяжелые бои, но ВСУ добиваются реальных успехов

4
  • 5.09.2022, 19:34
  • 2,658
Глава Минобороны Британии: Идут тяжелые бои, но ВСУ добиваются реальных успехов
Бен Уоллес

Украинские воины освобождают южные регионы.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что ВСУ добиваются реальных успехов, освобождая южные регионы Украины. Об этом он сказал во время выступления в британском парламенте, сообщает Express (перевод — nv.ua.

«Украина нанесла серьезный ущерб ряду речных переходов с целью ограничить логистическую поддержку России», — сказал он об обстрелах четырех мостов во временно оккупированной Херсонской области.

Уоллес добавил, что на данным момент ВСУ используют как артиллерийские, так и наземные операции при контрнаступлении.

«Они добиваются реальных успехов, но понятно, как мы видели в других местах этого конфликта, бои близкие и тяжелые, и Украина несет потери, являясь атакующей стороной», — говорит министр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Готовность отстаивать демократию
Готовность отстаивать демократию Леонид Невзлин
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО Наталья Радина
Осторожно, дети!
Осторожно, дети! Ирина Халип
Михаил Сергеевич. Последний античный герой
Михаил Сергеевич. Последний античный герой Лев Кадик